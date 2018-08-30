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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:13
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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Askerleri16 FilistinliGözaltı
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