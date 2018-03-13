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İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

13 Mart 2018 Salı 11:23
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İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise Kalandiya Mülteci Kampı'nda 5, El-Halil'de 4 ve Nablus'un doğusundaki Asker el-Cedid Mülteci Kampı'nda 2 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriFilistinliGözaltıBatı şeria
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