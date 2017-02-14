İsrail askeri 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gerekçesine dair bilgi verilmeksizin, Batı Şeria'nın Beyt Sahur, Beyt Füccar Fakkua beldeleri, Ayide, Arrub mülteci kampları ile El Halil ve Kalkiliya kentlerinde yoğunlaşan operasyonlarda 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 300 çocuk, 51 kadın, 21 gazetecinin de olduğu yaklaşık 7 bin tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık gece baskınları düzenleyerek çeşitli suçlamalarla gözaltılar gerçekleştiriyor.