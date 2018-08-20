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İsrail 'ABD'nin kararlı tavrından' memnun

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma konusundaki kararlı tavrını takdir ettiklerini belirtti.

İsrail 'ABD'nin kararlı tavrından' memnun

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma konusundaki kararlı tavrını takdir ettiklerini belirtti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:46
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İsrail 'ABD'nin kararlı tavrından' memnun

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelen Netanyahu, İsrail'in, ABD'den daha büyük bir müttefik ve dostu olmadığını, aynı şekilde ABD'nin de İsrail'den daha büyük bir müttefik ve dostu olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Savunma harcamalarını sürekli olarak artırdıklarını ve ABD'nin desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki ittifakın Başkan Donald Trump döneminde her zamankinden çok daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Bolton'un ziyaretinin bu ittifakı daha güçlü kılmak, İran, Suriye ve Gazze konusundaki politikalarını daha yakından koordine etmek için fırsat oluşturduğunu kaydeden Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma konusundaki kararlı tavrını takdir ettiklerini belirtti.

Netanyahu, Bolton ile görüşmesinde ayrıca İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Açıklamada konuşmalarına yer verilmeyen Bolton, dün İsrail'e gelmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLİsrail Başbakanı NetanyahuABD
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