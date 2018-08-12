Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi

İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı.

İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:37
0 Okunma
İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin kuzey sahili açıklarında avlanan Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldığını belirtti.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de 50 bin kişinin geçimi balıkçılığa dayanıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Sendika Başkanı Ayaş, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararı aldığını belirtmişti.

Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze SahiliİSRAİLGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu
İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu
'Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir'
'Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir'
Hazar'da tarihi anlaşmaya doğru
Hazar'da tarihi anlaşmaya doğru
Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi
Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi
Danimarka’da peçeli kadınlara hapis cezası gündemde
Danimarka’da peçeli kadınlara hapis cezası gündemde
TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta
TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi
Paris'te 1 yıl yaşamak 183 sigaraya bedel
Paris'te 1 yıl yaşamak 183 sigaraya bedel

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ