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'İsrail 42 gün boyunca bana kayıtsız kaldı'

Yaptığı açlık grevi sonrası İsrail'deki bir hapishaneden serbest bırakılan Adnan, "İsrail 42 gün boyunca bana kayıtsız kaldı. 42'inci gün Filistin Esir Cemiyetini'nin avukatını aradım ve müzakerelere başladım" dedi.

'İsrail 42 gün boyunca bana kayıtsız kaldı'

Yaptığı açlık grevi sonrası İsrail'deki bir hapishaneden serbest bırakılan Adnan, "İsrail 42 gün boyunca bana kayıtsız kaldı. 42'inci gün Filistin Esir Cemiyetini'nin avukatını aradım ve müzakerelere başladım" dedi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 14:46
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'İsrail 42 gün boyunca bana kayıtsız kaldı'
CENİN 

İsrail'deki bir hapishanede tutuklu olduğu sürede açlık grevi yapan ve yürütülen müzakereler sonucunda serbest bırakılan Filistin İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Hıdır Adnan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail'deki bir hapishanede idari tutukluluğa tepki olarak 55 gün açlık grevi yapan Adnan, "Ölümü istediğim için değil, özgürlüğü, çocuklarımın ve yatağa mahkum annemin yanında olmayı istediğim için açlık grevi yaptım" dedi.

İsrail’le yürütülen müzakere sürecini anlatan Adnan sözlerini şöyle sürdürdü:

" İsrail 42 gün boyunca bana kayıtsız kaldı. 42'inci günFilistin Esirler Cemiyetini'nin avukatını aradım ve müzakerelere başladım. İdari tutukluluk süresinin bitmesinin ardından beni serbest bırakacaklarını söylediler ancak reddettim ve Kadir Gecesi'nden önce serbest bırakılmak için ısrar ettim. İsrail'le farklı zamanlarda müzakere yaptım. 12 Temmuz tarihinde ısrar ettim ve başarılı oldum. Sağlık durumum iyi yalnız şimdiye kadar sağlık kontrolünden geçmedim"

İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutukluların, özellikle de "Gerçek bir mezar ve felaket" olarak tanımladığı Er-Remle Hapishanesi'nin kliniğine kaldırılanların durumlarının çok kötü olduğuna dikkati çeken Adnan, "İsrail'e sesleniyorum: Filistinli esirleri serbest bırak. Onların acılarından ve inlemelerinden aldığınız zevk size yeter. Bu yapılan yalnızca ayıbınızı büyütür. Eğer serbest bırakmazsanız, bazı adımları atmaya başlayacaklar. Ellerinde vakti geldiğinde kullanacakları kozları var" ifadelerini kullandı.

Adnan, serbest bırakılmasından bir gün sonra namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girerken İsrail güvenlik güçlerince yeniden gözaltına alınmış ve 4 saat sonra bırakılmıştı.  Olayın ardından İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri, "Adnan İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ediyor. O bir terörist" iddiasında bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 15:43
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - İsrail 42 Gün Boyunca Bana Kayıtsız Kaldı
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