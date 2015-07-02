İsrail 40 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus şehrinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu iddia edildi.

Açıklamada, "İsrail iç istihbarat birimi Şin Bet geçtiğimiz aylarda, asker ve polisin de yardımıyla Nablus ve çevresindeki yerleşim yerlerinde Hamas'a ait terör hücresi ortaya çıkardı. Hamas liderleri Nablus'ta karargah kurarak Batı Şeria'daki terör faaliyetlerini yeniden uygulamak için yoğun çaba sarf etti" ifadelerine yer verildi.

İsrail güçleri, işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Bakanlığı rakamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 6 bin 500'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.