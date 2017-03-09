İsrail, 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlere ve sivillere karşı terör eylemlerine katıldıkları iddiasıyla aranan 12 Filistinlinin Tulkerem kenti, Arfat ve Kalendiya beldeleri ile güneydeki Şuyuh beldesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada gözaltına alınanların 6'sının Hamas bağlantılı olduğu ileri sürülürken, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere güvenlik birimlerine sevk edildiği aktarıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.