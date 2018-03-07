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İspanyol kadınlar işte ve evde greve gidiyor

İspanya'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü grev yaparak kutlayacak. "Kadın durursa dünya durur" sloganıyla yapılacak grevde kadınlar işe gitmeyecek, evde yemek, ütü, temizlik yapmayacak.

İspanyol kadınlar işte ve evde greve gidiyor

İspanya'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü grev yaparak kutlayacak. "Kadın durursa dünya durur" sloganıyla yapılacak grevde kadınlar işe gitmeyecek, evde yemek, ütü, temizlik yapmayacak.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:39
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İspanyol kadınlar işte ve evde greve gidiyor

MADRİD

İspanya'da kadınlarDünya Kadınlar Günü'nde iş yerlerinin yanı sıra evlerinde de grevgidecek.

Feminist gruplarca kurulan 8 Mart Komisyonu'nun yaptığı açıklamada İspanyol kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sokağa çıkarak şiddete, tacize, ücret eşitsizliğine karşı seslerini yükseltmeye hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, her geçen gün daha fazla kadının erkek şiddetine kurban gittiği, son 14 yılda binden fazla kadının öldürüldüğü, kadınların iş yerleri, sokaklar ve hatta eğlence yerlerinde cinsel tacize maruz kaldığına dikkat çekildi.

Şikayet etmeleri durumunda gözaltına alınacakları ya da sınır dışı edileceklerinden korkan göçmen kadınların, cinsel tacize karşı çok daha korumasız olduğu vurgulandı.

İş yerlerinde ücret eşitsizliğinin yüzde 23'ü bulduğuna işaret edilen açıklamada, yönetici pozisyonlarında genellikle erkeklerin bulunduğu, kadınların daha çok sezonluk veya yarı zamanlı işlerde çalıştığı, ayrıca kadınlar için daha az iş imkanı olduğu kaydedildi.

Ütü yapmayın, çamaşır yıkamayın

Çalışan kadınlara 8 Mart'ta işe gitmeyin çağrısı yapan 8 Mart Komisyonu, açıklamasında ev hanımlarına da "çocukları okula bırakmayın, çamaşır yıkamayın, ütü yapmayın, yemek pişirmeyin, torunlarınızın bakımını ve temizliğini üstlenmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Tüketim konusunda da kadınlardan "su, elektrik, ulaşım, iletişim ve gıda gibi zorunlu olanlar dışında hiçbir şeye para harcamamaları, özellikle kadınların kötü şartlarda çalıştığı yerlerden bir şey almamaları" istendi.

Komisyon, öğrencilere de "okula gitmeyin, sınavınız varsa grev yapma hakkınız olduğunu hatırlatın, kampüste eylem yaparak kadınların durumuna dikkat çekin" çağrısı yapıldı.

İki belediye başkanı greve destek veriyor

"Biz durursak dünya durur" sloganıyla yapılacak greve, Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ve Barselona Belediye Başkanı Ada Colau destek verdi.

İki büyük sendika da kadınlara destek için 11.30-13.30 ve 16.00-18.00 saatlerinde iş durdurma çağrısı yaptı.

Grev kapsamında, Madrid, Barcelona, Valencia ve Sevilla kentlerinde akşam saatlerinde yürüyüşler yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüIspanyaKadınlarGrev
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