İspanya'ya 100 milyar avro

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Avro Bölgesi maliye bakanları, bankaları acil sermaye takviyesine ihtiyaç duyan İspanya'ya 100 milyar avroya kadar kredi verme kararı aldı.

İspanya'yı dün 3 saate yakın süren telekonferans toplantısında tartışan bakanlar, krediyi serbest bırakmak için bu ülke bankalarına ne kadar sermaye takviyesi gerektiğini 21 Haziran'a kadar önce ortaya koyacak 2 bağımsız denetim şirketinin raporunu bekleyecek.

Avro Bölgesi'ndeki borç krizinde Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'in ardından ortaklarından yardım bekleyen dördüncü ülke olan İspanya, emlak balonunun patlaması sonucunda bankaların geri dönmeyen kredilerinin katlanmasıyla zora girmişti.