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İspanya'nın yeni başbakanı Sanchez yemin etti

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez, İncil veya haç olmadan yapılan törende yemin ederek görevine resmen başladı.

İspanya'nın yeni başbakanı Sanchez yemin etti

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez, İncil veya haç olmadan yapılan törende yemin ederek görevine resmen başladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:44
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İspanya'nın yeni başbakanı Sanchez yemin etti

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, verdiği gensoruyla muhafazakar Mariano Rajoy hükümetinin düşmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı oldu.

İlk kez başbakan olan 46 yaşındaki Sanchez, bugün Madrid yakınlarındaki Zarzuela Sarayı'nda Kral 6. Felipe'nin önünde yemin ederek görevi devraldı. Anayasa'nın bulunduğu yemin töreninde İspanya tarihinde ilk kez İncil veya haça yer verilmemesi dikkati çekti.

Azınlık hükümetinde zorlanacak

Gensoru ile başbakanlık görevine gelen ilk isim olan sosyalist liderin, kısa bir süre içinde kendi kabinesini kurması bekleniyor.

Ancak 350 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde sadece 84 üyeye sahip olan PSOE'nin yasa tasarılarını kabul ettirmek için aşırı sol Podemos ile aralarında ayrılıkçı ya da kendi bölgeleri için ayrıcalıklar isteyen Katalan ve Bask partileri ile iş birliği yapması ve onlara ödünler vermesi gerekecek.

Ayrıca Senato'da iktidardan düşen Halk Partisi (PP) mutlak çoğunluğu elinde bulundurduğundan tasarıları veto edemese de kabul sürecini kuracağı komisyonla yavaşlatabilecek.

Bunlara ek olarak son anketlerde birinci parti olarak öne çıkan Ciudadanos ise erken seçim talebiyle hükümeti sıkıştırmaya çalışabilir.

Katalan sorunu çözüm bekliyor

2020 seçimlerine kadar görevde kalmayı isteyen Sanchez'i bekleyen en önemli sorunlardan biri, bağımsızlık girişimleriyle gündemde olan Katalonya krizi olarak öne çıkıyor.

Sorunun çözümü için "İspanya Anayasası ve özerk yönetim statüsüne saygı çerçevesinde", bağımsızlık yanlılarının istediği "diyalog sürecini" başlatma sözü veren Sanchez'in zaman içinde tutuklu Katalan siyasetçi ve sivil toplum kuruluşları liderlerinin serbest bırakılması için inisiyatif alacağı da öngörülüyor.

Sanchez'in geri dönüşü

Sanchez, Aralık 2015 ve Haziran 2016 seçimlerinde PSOE'nin başbakan adayı olmuş ve her ikisini de kaybetmişti. Sanchez, 2015'te koalisyon ile azınlık hükümeti kurmaya çalışsa da Meclis'ten güvenoyu alamamıştı.

2016'daki erken genel seçimlerin ardından parti yönetim kurulunun "çekimser oy kullanarak Rajoy'un azınlık hükümetinin güvenoyu almasının sağlanması" kararına karşı çıkan Sanchez, 1 Ekim 2016'da PSOE'deki genel sekreterlik görevini bırakmak durumunda kalmıştı.

Ancak Mayıs 2017'de yapılan seçimde PSOE'nin liderliğine bir kez daha gelen Sanchez, gensorunun kabul edilmesiyle başbakan oldu.

Yolsuzluk davası hükümeti yıktı

2011'den beri ülkeyi yöneten Mariano Rajoy hükümetinin düşmesine yolsuzluk davası yol açtı.

Kamuoyunda "Gürtel olayı" olarak bilinen ve bazı PP üyelerinin 1990 ve 2000'li yıllarda rüşvet alarak seçim kampanyalarını finanse etmekle suçlandığı davada 24 Mayıs'ta karara varılmıştı.

Mahkeme, PP'nin 1987 ve 2010 yılları arasında mali işler müdürlüğü yapan Luis Barcenas'ın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer ile iş adamlarından oluşan 29 kişiye yolsuzluk suçlamasıyla toplam 351 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme, kararında partinin yıllarca rüşvete bulaştığını gösteren deliller bulunduğu ve Başbakan Rajoy'un da tanık olarak dinlenmesi gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefet partisi PSOE, bunun üzerine hükümet hakkında gensoru vermiş ve Rajoy'u istifaya çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pedro SanchezIspanya
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