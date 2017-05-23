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İspanya'da intihar saldırısı şüphelileri yakalandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de yürütülen terör operasyonunda, intihar saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Fas vatandaşı iki kişi gözaltına alındı.

İspanya'da intihar saldırısı şüphelileri yakalandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de yürütülen terör operasyonunda, intihar saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Fas vatandaşı iki kişi gözaltına alındı.

23 Mayıs 2017 Salı 11:46
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İspanya'da intihar saldırısı şüphelileri yakalandı

MADRİD 

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, emniyet ekiplerinin sabaha karşı operasyon düzenlediği bildirildi. 

Operasyonda, intihar saldırısı yapma hazırlığında olduklarından şüphelenilen 22 ve 43 yaşlarındaki iki Fas vatandaşının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Avrupa topraklarında intihar saldırısı düzenlemek için tehlikeli şekilde radikalleştikleri tespit edilen şahısların, DEAŞ terör örgütüne bağlı oldukları ve özellikle internette terörü öven propagandalar yaptıkları" kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IspanyaIntihar Saldırısışüpheli
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