İspanya'da Başbakana suikast tehdidi

MADRİD

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'i internette ölümle tehdit eden kişinin tutuklandığı ve evinde yapılan aramada keskin nişancı tüfekleri bulunduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerin ardından Katalan polis teşkilatı Mossos'tan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Sanchez'i öldürmek isteyen kişinin Katalonya'nın Terrassa kentinde gözaltına alındığı" belirtildi.

Katalonya Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada da ismi verilmeyen bu kişinin 21 Eylül'de tutuklandığı, hakkında "silahla siyasi otoriteye karşı girişimde bulunmak, tehdit, nefret yayma ile silah, mermi ve patlayıcı bulundurmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Yerel basında 63 yaşında olduğu belirtilen adamın evinde hafif makineli ve keskin nişancı tüfekleri bulunduğu aktarıldı. Haberlerde, şüphelinin, Başbakan Sanchez'i diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarma kararı nedeniyle öldürmek istediği kaydedildi.

Sanchez'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco'nun anıt mezarına ilişkin karar, eylül ayında parlamentoda kabul edilmişti. Bugün de konuyla ilgili nihai kararın alınması bekleniyor.

Tartışmalı mezar

Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936-1939 yıllarında yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Ülkenin kültürel mirasları listesinde yer alan, içinde büyük bir kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.

Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar olan iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin öldüğü sanılıyor.