Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93817
ALTIN
213.303
DOLAR
5.4155
STERLİN
7.0917
EURO
6.1872
'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler
'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler
Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi ilgisi
Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi ilgisi
Çizgi filmdeki ifadelere RTÜK'ten ceza
Çizgi filmdeki ifadelere RTÜK'ten ceza
Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda yeteneklerini sergiledi
Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda...
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...

İspanya'da Başbakana suikast tehdidi

İspanya'da, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılması kararı nedeniyle Başbakan Sanchez'i ölümle tehdit eden bir kişi tutuklandı.

İspanya'da Başbakana suikast tehdidi

İspanya'da, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılması kararı nedeniyle Başbakan Sanchez'i ölümle tehdit eden bir kişi tutuklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:49
0 Okunma
İspanya'da Başbakana suikast tehdidi

MADRİD

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'i internette ölümle tehdit eden kişinin tutuklandığı ve evinde yapılan aramada keskin nişancı tüfekleri bulunduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerin ardından Katalan polis teşkilatı Mossos'tan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Sanchez'i öldürmek isteyen kişinin Katalonya'nın Terrassa kentinde gözaltına alındığı" belirtildi.

Katalonya Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada da ismi verilmeyen bu kişinin 21 Eylül'de tutuklandığı, hakkında "silahla siyasi otoriteye karşı girişimde bulunmak, tehdit, nefret yayma ile silah, mermi ve patlayıcı bulundurmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Yerel basında 63 yaşında olduğu belirtilen adamın evinde hafif makineli ve keskin nişancı tüfekleri bulunduğu aktarıldı. Haberlerde, şüphelinin, Başbakan Sanchez'i diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarma kararı nedeniyle öldürmek istediği kaydedildi.

Sanchez'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco'nun anıt mezarına ilişkin karar, eylül ayında parlamentoda kabul edilmişti. Bugün de konuyla ilgili nihai kararın alınması bekleniyor.

Tartışmalı mezar

Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936-1939 yıllarında yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Ülkenin kültürel mirasları listesinde yer alan, içinde büyük bir kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.

Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar olan iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin öldüğü sanılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanyadaDiktatör Francisco FrancoSuikast
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ve Çin'le tek tek mücadele edemeyiz
ABD ve Çin'le tek tek mücadele edemeyiz
ABD'de barda silahlı saldırı: 12 ölü
ABD'de barda silahlı saldırı: 12 ölü
Sudan ABD'nin 'terör listesi' açıklamasından memnun
Sudan ABD'nin 'terör listesi' açıklamasından memnun
ABD'de barda silahlı saldırı
ABD'de barda silahlı saldırı
"Utanç duvarı" 29 yıl önce yıkıldı
"Utanç duvarı" 29 yıl önce yıkıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Laos'ta mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Laos'ta mevkidaşıyla görüştü
Beyaz Saray CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı
Beyaz Saray CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
Bin Selman'dan Evanjelistlere 'Kaşıkçı kulisi'
Bin Selman'dan Evanjelistlere 'Kaşıkçı kulisi'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ