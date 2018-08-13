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İspanya'da ahşap kaldırım çöktü: 316 yaralı

İspanya'nın kuzeybatısındaki sahil kenti Vigo'da festival sırasında ahşap kaldırımın çökmesi sonucu 316 kişi yaralandı.

İspanya'da ahşap kaldırım çöktü: 316 yaralı

İspanya'nın kuzeybatısındaki sahil kenti Vigo'da festival sırasında ahşap kaldırımın çökmesi sonucu 316 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:05
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İspanya'da ahşap kaldırım çöktü: 316 yaralı

İspanya'nın Galiçya bölgesi Sağlık Bakanı Jesus Vazquez Almuina, yaptığı açıklamada, sahil kenti Vigo'da ahşap kaldırımın dün gece çok sayıda kişinin üzerinde bulunduğu sırada çöktüğünü, bazı ziyaretçilerin suya düştüğünü söyledi. 

Yerel hükümetten yapılan açıklamada ise olayda 9'u ağır 316 kişinin yaralandığı belirtildi.

Vigo Belediye Başkanı Abel Caballero da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olaydan, 30 metre uzunluğunda ve 10 metre enindeki ahşap kaldırımın önemli bir kısmı etkilendi." dedi.

Kimsenin sıkışıp kalmadığından emin olmak için su altı kameralarla 3 saat boyunca alanın tarandığını kaydeden Caballero, "Enkazda sıkışmış 2 kişi vardı. İtfaiyecilerin onları çıkarması gerekiyordu ve bu hiç de kolay değildi." ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan yaralılardan biri de "Platform kırıldı ve hepimiz düştük. İnsanlar üstüme düştü. Dışarı çıkmayı denemedim, ancak ayağım su altında sıkışmıştı. Biri elini bana uzatmadan önce ayaklarımı serbest bırakmayı başardım ve o da beni çekti." diye konuştu.

"Rap sanatçısı 'Zıplayın' dedi" iddiası

Belediye başkanı, 1990'larda inşa edilen gezinti yolunun çöküşüne neyin neden olduğunu bilmediğini söylerken yerel El Faro de Vigo gazetesi ise İspanyol rapçi Rels B'nin konserinin başlangıcında kalabalığa zıplamalarını söylemesinin ardından olayın meydana geldiğini yazdı.

Kent kültürü ve ekstrem sporların yer aldığı ve 2001 yılından beri devam eden O Marisquino Festivali, çok sayıda genci 300 bin nüfusluk kente çekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IspanyaAhşap Kaldırım çöktü
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