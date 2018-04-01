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İslamiyet ülkemizin bir parçası

Almanya Federal Meclis Başkanı Schaeuble: İslamiyet ülkemizin bir parçası

İslamiyet ülkemizin bir parçası

Almanya Federal Meclis Başkanı Schaeuble: İslamiyet ülkemizin bir parçası

01 Nisan 2018 Pazar 19:59
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İslamiyet ülkemizin bir parçası

Almanya Federal Meclis Başkanı Schaeuble, "Tarihin akışını durduramayız. Herkesin, İslamiyet’in artık ülkemizin bir parçası olduğu konusuyla yüzleşmesi lazım." dedi.

Almanya Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Wolfgang Schaeuble, herkesin, İslamiyet’in artık Almanya’nın bir parçası olduğuyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Schaeuble, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Almanya’da yaşayan Müslümanların, bu ülkenin, Müslüman gelenekleriyle şekillenmediğini bilmeleri gerektiğini ifade etti.

Halkın diğer bölümünün de Almanya’da giderek artan oranda Müslümanların bulunduğunu kabul etmesi gerektiğini belirten Schaeuble, "Tarihin akışını durduramayız. Herkes, İslamiyet’in artık ülkemizin bir parçası olduğu konusuyla yüzleşmesi lazım." dedi.

Schaeuble, Almanya'da toplumsal birliktelik konusunda anayasanın temeline dayanan değerlere ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti.

Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, yaklaşık iki hafta önce göreve geldikten sonra “İslam Almanya’ya ait değildir.” şeklindeki ifadeleriyle bu konuda tartışma başlatmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Müslümanlar da Almanya'ya ait ve böylece dinleri olan İslam da." değerlendirmesini yaparak, Seehofer'in sözlerine karşı çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Federal MeclisiWolfgang SchaeubleAlmanyaİslamiyet
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