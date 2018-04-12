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İskeletleri 3 milyon avroya satıldı

Paris'teki müzayedede Diplodocus ve Allosaurus türündeki dinozor iskeletleri yaklaşık 3 milyon avroya alıcı buldu.

İskeletleri 3 milyon avroya satıldı

Paris'teki müzayedede Diplodocus ve Allosaurus türündeki dinozor iskeletleri yaklaşık 3 milyon avroya alıcı buldu.

12 Nisan 2018 Perşembe 14:00
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İskeletleri 3 milyon avroya satıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzayedede dinozor iskeletleri yaklaşık 3 milyon avroya satıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Jura dönemine (yaklaşık 201 ila 145 milyon yıl öncesi) ait Diplodocus ve Allosaurus türündeki 2 dinozor iskeleti, Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde her biri yaklaşık 1,4 avroya alıcı buldu.

Bilenmiş dişlere sahip Allosaurus ve vücudunun 12 metre uzunlukta olmasıyla bilinen Diplodocus'un, ismi açıklanmayan kişi tarafından satın alındığı öğrenildi.

Müzayedenin satış uzmanı Lacopo Briano, iskeletlerin resim tablolarına göre daha az popüler olduğunu belirtti. Satış uzmanı, "Bir dinozor iskeletinin değer ölçütleri örneklemin nadirliği, gerçek kemiklerin oranı, kafatasının güzelliği ve kemiklerinin kalitesine göre çok farklı unsurlar içerir." dedi.

Dinozor iskeletlerinin dekorasyon objeleri haline gelmeye başladığını ifade eden Briano, Hollywood oyuncuları Leonardo Di Caprio ve Nicolas Cage'in de iskeletlere ilgi gösterdiklerini söyledi.

Allosaurus dinozorunun iskeleti, Fransa'nın Lyon şehrinde 2016 yılında yapılan müzayedede 1,1 milyon avroya satılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaDinozor Iskeletleri
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