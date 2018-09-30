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"İşgalci, halkımızı öldürmek ve bizi yok etmek istiyor"

Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Bahr, "İşgalci, (İsrail) halkımızı öldürmek, ilaç ve elektriği kesmek ve bizi yok etmek istiyor." dedi.

"İşgalci, halkımızı öldürmek ve bizi yok etmek istiyor"

Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Bahr, "İşgalci, (İsrail) halkımızı öldürmek, ilaç ve elektriği kesmek ve bizi yok etmek istiyor." dedi.

30 Eylül 2018 Pazar 15:42
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"İşgalci, halkımızı öldürmek ve bizi yok etmek istiyor"

Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sürdürmesinin uluslararası normlara ve insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Meclisin Gazze limanında düzenlediği konferansta konuşan Bahr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sürdürmesinin uluslararası normlara ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, söz konusu ablukanın Filistin halkına karşı işlenen bir soykırım olduğunu ifade etti.

İsrailli yetkililere 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladıkları ablukayı kaldırması talebinde bulunan Bahr, "İşgalci, halkımızı öldürmek, ilaç ve elektriği kesmek ve bizi yok etmek istiyor." dedi.

Bahr, Birleşmiş Milletler'e, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların takipçisi olmaları ve bunları açığa çıkarmaları çağrısında bulundu.

İsrail, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 2006'dan bu yana karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinİSRAİLGazze ŞeridiAhmed Bahr
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