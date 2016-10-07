'İşgal devam ettikçe çatışmalar yaşanacak'

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 25. yıl dönümü vesilesiyle katıldığı bir programda, Dağlık Karabağ sorununa ve Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmalara ilişkin son durumu değerlendirdi.

Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında çıkan çatışmaların tek nedeninin Ermenistan'ın ateşkesi bozmaya yönelik bir politika izlemesi olduğunu söyleyen Büyükelçi Bağırov, Karabağ sorunu çözülmedikçe ve Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan işgali kalkmadıkça bu çatışmaların devam edeceğini belirtti. Bağırov, şöyle devam etti:

"Maalesef bugüne kadar yürütülen müzakereler de uluslararası kuruluşlar tarafından ortaya konan çabalar da neticeye varmadı. İşgal hala devam ediyor. İşgal hala devam ettiğine göre bu çatışmalar hep yaşanacak. Azerbaycan kendi topraklarının işgal edilmesine hiç bir zaman razı olmayacak. Ne pahasına olursa olsun işgalin kalkması için çaba gösterecek. Bunu her platformda seslendirdik. Geçen nisan ayında yaşanan olaylar tekrar ortaya çıktı. Bu işgal devam ettiği sürece böyle çatışmalar devam edecek. Her iki taraftan da insanlar ölecek. Azerbaycan şehitleri olacak. Çünkü bu işgal devam ediyor."

"Önde gelen devletler Ermenistan'a baskı yapmalıdır"

Bağırov, işgal ve çatışma durumunun ortadan kalkması için uluslararası topluma görev düştüğüne dikkati çekerek, "Dünyanın önde gelen devletleri Ermenistan'a yaptırım ve baskı yapmalılar. Bu konuya uluslararası hukuk çerçevesinde bakan herkes Azerbaycan'ın haklı olduğunu ve topraklarının işgal altında olduğunu söylüyor. Uluslararası kuruluşlar bunu destekliyor, kararlarında bunu tasdik ediyor. Ama Ermenistan'a herhangi bir yaptırım ve herhangi bir baskı uygulanmıyor. Bununla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı 4 karar uygulanmamış oluyor ve Ermenistan işgalci siyasetine devam ediyor." diye konuştu.