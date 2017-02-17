ISESCO’da Türk bayrağı göndere çekildi

Türkiye’nin, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'na (ISESCO) katılımından dolayı, Fas’ın başkenti Rabat’ta bulunan merkezinde Türk bayrağı diğer üye bayraklarının arasında yer alarak, göndere çekildi.

Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz ve ISESCO Genel Sekreteri Dr. Abdülaziz Osmani’nin Türk bayrağını göndere çektiği törene, Fas’a resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de katıldı.

Bayrak töreninin ardından açıklamalarda bulunan Osmani, “Türkiye'nin ISESCO’ya üyeliğinden dolayı gurur duyuyoruz. Kültür ve eğitim alanında birçok ortak projeyi hayata geçirerek İslam kültürüne hizmet edeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin tecrübelerinden yaralanmak istiyoruz, bu yüzden Türkiye’deki yetkili kurumlarla güçlü işbirliğini önemsiyoruz.“ dedi.

Büyükelçi Öz de “Türkiye geçtiğimiz pazartesi düzenlenen törenle ISESCO’ya katılımını bildirmişti. Bu çerçevede örgüte katılımımızın sembolik bir anlamı olarak bayrak töreni yapıldı. Önümüzdeki dönemde meclisimizden de gerekli onayların çıkması durumunda katılım süreci tamamlanacak. Türkiye'nin eğitim, bilim ve kültür alanındaki deneyim ve imkanlarından faydalanarak ISESCO’nun 53’üncü üyesi olarak büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin 53’üncü üye olarak katıldığı ISESCO’ya katılım belgesini geçen pazartesi Büyükelçi Öz sunmuştu.

ISESCO

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde 25-28 Ocak 1981 tarihleri arasında düzenlenen 3. İslam Zirvesi Konferansı'nda resmen kurulan ISESCO, İİT'nin özelleşmiş uzman kurumları arasında yer alıyor. İslam ülkeleri arasında eğitim, bilim ve kültür alanında iş birliğini düzenleyen kurumun İİT'den bağımsız başkanı ve ayrı bir bütçesi bulunuyor.

Üye ülkeler arasında diyaloğu geliştirici faaliyetlerde bulunan ISESCO, ayrıca sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri düzenleyerek kültürel etkileşimi güçlendiriyor.

İİT'nin 57 üyesinden 53’ünün katıldığı ISESCO, eğitim, bilim ve kültürel organizasyonların yanı sıra çeşitli ülkelerde çok sayıda eser yayımlayarak İslami literatürün gelişmesine katkı sağlıyor.