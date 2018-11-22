İsa Bey İshakovic Ödülü, İvo Josipovic'in

SARAYBOSNA

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'nın kurucusu İsa Bey İshakovic adına 2007 yılından bu yana verilen ödül, bu yıl Hırvatistan’ın eski cumhurbaşkanı İvo Josipovic’in oldu.

Uluslararası İsa Bey İshakovic Ödül Takdim Komitesi tarafından başkentteki Ulusal Tiyatro'da düzenlenen ödül törenine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in yanı sıra çok sayıda devlet temsilcisi ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Josipovic, bugüne dek yerel ve uluslararası düzeyde birçok ödül aldığını anımsatarak, "Bu ödülün yeri çok ayrı." dedi.

Halihazırda siyasi hiçbir görevi olmadığını vurgulayan Josipovic, ödülün kendisine Hırvatistan'ın cumhurbaşkanlığını yaptığı sırada Bosna Hersek'e karşı gösterdiği dost ve barışçıl tavır nedeniyle verildiğini ifade etti.

Saraybosna'nın kurucusu İshakovic'in çok önemli bir şahsiyet olduğunu kaydeden Josipovic, "Saraybosna, kuruluşundan bu yana çok kültürlü ve açık bir toplumun sembolü olmuştur, her daim kötülüklere galip gelmiş, gelmeye devam edecektir." diye konuştu.

Balkanlar'daki diyalog, istikrar ve barışa katkı sağlayan şahsiyetlere verilen ve 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan ödül, geçen yıllarda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’a da verilmişti.

İsa Bey İshakovic kimdir?

Türkiye'de İshakoğlu İsa Bey olarak bilinen Osmanlı'nın Bosna Beylerbeyliği'ndeki ilk valisi İsa Bey İshakovic, Saraybosna'nın kurucusu olarak biliniyor.

İshakovic, Saraybosna'nın yanı sıra Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki en büyük kenti Novi Pazar'ın da kurucusudur.

Saraybosna'nın merkezinde cami, kapalı çarşı ve sonradan şehre ismini verecek olan bir saray inşa ettiren İshakovic'in, vefatından sonra nereye defnedildiği kesin olarak bilinmiyor. İshakovic'in kabrinin, Saraybosna'nın tarihi Hünkar Camisi'nin bahçesinde, mezar taşında yazı bulunmayan mezarlardan biri olduğu sanılıyor.