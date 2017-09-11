Irma kasırgası şiddetini kaybediyor

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan ve kuzey batıya doğru ilerleyen Irma kasırgasının şiddeti 1'inci kategoriye düştü.

Florida eyaletininin güney kıyılarını dün saatte 210 kilometre hızla 4'üncü kategoride vuran Irma kasırgasının şiddeti, saatte 135 kilometreye düşerek, 1'inci kategoriye geriledi.

Florida'nın kuzey batısına doğru ilerleyen Irma'nın, yerel saatle 02.00'den itibaren Tampa kentinin 40 kilometre kuzeydoğusunda olduğu bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, kasırganın yerel saatle sabah saatlerinde Florida'nın kuzeyinde ve Georgia'nın güneyinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Geçtiği yerlerlerde büyük hasara, su baskını ve sele yol açan kasırga nedeniyle yaklaşık 4 milyon ev ve iş yerinin elektriği kesilmiş ve kesintiler nedeniyle eyalette sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kasırga nedeniyle eyalette hafta sonu yaklaşık 9 bin uçuş iptal edildi. Irma kasırgasından zarar gören Uluslararası Miami Havalimanı'nın bugün de kapalı kalacağı bildirilmişti.

Yetkililer, Irma kasırgası nedeniyle üç kişinin öldüğünü açıklamıştı. Kasırga, ABD'ye ulaşmadan önce Karayipler'de 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Irma kasırgasının ülke tarihin en büyük tahliyesine yol açtığı açıklanmış, Florida eyaletinde nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.

Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edilmişti.