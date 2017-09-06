Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya...
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
'Pavli' için geri sayım başladı

Irma kasırgası, Karayipleri vurmaya başladı

Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyindeki adaları vurmaya başladığı bildirildi.

Irma kasırgası, Karayipleri vurmaya başladı

Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyindeki adaları vurmaya başladığı bildirildi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:02
0 Okunma
Irma kasırgası, Karayipleri vurmaya başladı

ST. JOHN'S

Ulusal Hava Dairesi, 5. kategoride yer alan ve rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyinde etkili olmaya başladığını açıkladı.

Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'ya ilerleyen bir rotaya sahip kasırganın gözünün Barbuda Adası'nın üzerinden geçtiği sırada telefon hatlarının kesildiği belirtildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Florida'ya ulaşması beklenen Irma nedeniyle Florida, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda acil durum ilan etti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de hükümetin, kasırga nedeniyle güneydeki adaların zorunlu tahliyesi talimatı verdiğini söyledi.

Minnis, Irma'nın, Mayaguana, Inagua, Crooked, Acklins, Long Cay ve Ragged adaları için ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey kasırgasında 66 kişi yaşamını yitirmişti.

Yüz binlerce abonenin elektriksiz kaldığı, köprüler ve yolların hasar gördüğü kasırgada tahmini zararın 150 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irma KasırgasıKarayipler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de 4 asker terör suçlamasıyla gözaltına alındı
İngiltere'de 4 asker terör suçlamasıyla gözaltına alındı
UNICEF: Arakan'da yardıma muhtaç çocuklara erişimimiz yok
UNICEF: Arakan'da yardıma muhtaç çocuklara erişimimiz yok
BM'den 'Arakan' açıklaması
BM'den 'Arakan' açıklaması
AB'den Arakan mesajı
AB'den Arakan mesajı
Katar'ın en büyük limanı açıldı
Katar'ın en büyük limanı açıldı
'Arakan insani felaketin kıyısında'
'Arakan insani felaketin kıyısında'
BRICS Zirvesinde 'terör ve yolsuzlukla mücadele' vurgusu
BRICS Zirvesinde 'terör ve yolsuzlukla mücadele' vurgusu
Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu
Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu
DEAŞ Londra saldırılarının işaretini 1 yıl önce vermiş
DEAŞ Londra saldırılarının işaretini 1 yıl önce vermiş

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ