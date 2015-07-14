İran'la nükleer anlaşma sağlandı

VİYANA - İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Batılı bir diplomat, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, son engellerin de aşılmasının ardından, İran'la anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Batılı diplomat, anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler müfettişlerinin İran'da, denetim amacıyla askeri tesislere girişleri konusunda uzlaşma sağlandığını belirtti. Diğer taraftan anlaşma kapsamında, İran'ın BM tarafından gelecek askeri tesislere giriş talebini sorgulama hakkı bulunuyor.

Tarafların bir saat içinde basın toplantısı yaparak anlaşmanın detaylarını açıklamaları bekleniyor.