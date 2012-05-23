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İran'la Bakü arasında 'Eurovision' gerginliği

İran, Bakü Büyükelçiliği önünde yapılan protesto gösterilerinde İran'ın dini lideri ve kutsal değerleri aşağılandığı gerekçesiyle bu ülkedeki elçisi Muhammedbağır Behrami'yi geri çağırdı.

İran'la Bakü arasında 'Eurovision' gerginliği

İran, Bakü Büyükelçiliği önünde yapılan protesto gösterilerinde İran'ın dini lideri ve kutsal değerleri aşağılandığı gerekçesiyle bu ülkedeki elçisi Muhammedbağır Behrami'yi geri çağırdı.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 09:08
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İran'la Bakü arasında 'Eurovision' gerginliği
Diplomatik kaynaklar, İran'ın Bakü Büyükelçiliği önünde yapılan protesto gösterisinde İran'ın dini liderinin ve kutsal değerlerinin aşağılandığı gerekçesiyle Bakü Büyükelçisi Muhammedbağır Behrami'nin İran Dışişleri Bakanlığı tarafından istişare amacıyla geri çağrıldığını belirtti.
Azerbaycan dün yaptığı açıklamada, İran'ı başkent Bakü'de "eşcinsel yürüyüş" yapılacak dedikodularını yaymakla suçladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Toplumsal ve Siyasi İşler Şube Başkanı Ali Hasanov, Tahran'ı suçlayarak, "Olmayan bir şeyi varmış gibi açıklama yapıyorlar. Biz Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenliyoruz, eşcinsel bir yürüyüşü değil" dedi.
Azerbaycan'ın laik sistem ve ekonomik yükselişinin İran'ı endişelendirdiğini belirten Azeri yetkili Hasanov, Amnesty International ve Human Rights Watch gibi insan hakları örgütlerini de asılsız haberler yaymakla suçladı.
ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİLER 
Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve diğer kentlerde muhalifler Eurovision Şarkı Yarışması karşıtı gösteriler düzenledi. Gösterilerde yarışmanın iptal edilmesi için İlham Aliyev'e çağrıda bulunuldu.


Son Güncelleme: 23.05.2012 01:09
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