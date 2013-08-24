İran'dan kınama geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Arakcı, Lübnan'ın Trablus kentinde düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sorumsuz radikal gruplarının arkasında açıkça görülen Siyonistlerin fitne yayan elleri, Lübnan'daki farklı gruplar, özellikle İslami gruplar arasına fitne tohumları ekerek ulusal birliği bozmayı hedeflemektedir. Şüphesiz Lübnan'ın bilinçli halkı eskiden olduğu gibi düşmanların her türlü çıkar oyunlarının karşısında duracaktır " ifadeleri kullanıldı.

Arakcı, tüm uluslararası kurumlardan Trablusta'ki saldırıları kınamanın yanı sıra olayın faillerinin bulunması için gereken işbirliğini yapmalarını istedi.

