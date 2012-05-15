İran'dan kara tatbikatı

TAHRAN - Devlet televizyonu, Kara Kuvvetlerinin Horasan-ı Rezevi ve Güney Horasan eyaletlerinde bugün tatbikat başlatığını duyurdu.



Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahmet Rıza Purdestan, ordunun hazırlık gücünü artırmayı amaçlayan tatbikatta hava unsurlarının da görev alacağını belirtti.

Düşmanların hareketlerini yakından takip ettiklerini, her türlü tehdide karşı hazır olunduğunu kaydeden Purdestan, ordunun günün şartlarına uygun olarak her türlü gelişmiş teçhizatla donanımlı olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Purdestan, tatbikatın üç gün süreceğini bildirdi.

Bu arada İran ve Umman'ın yıl sonuna doğru İran karasularındaki Bender Abbas'ta arama-kurtarma tatbikatı yapacakları belirtildi.

Tatbikatın iki ülke ordusu arasında diğer alanlarda da işbirliğini öngören anlaşma uyarınca yapılacağı kaydedildi.