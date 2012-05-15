Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İran'dan kara tatbikatı

İran ordusu, ülkenin doğusunda tatbikat başlattı

İran'dan kara tatbikatı

İran ordusu, ülkenin doğusunda tatbikat başlattı

15 Mayıs 2012 Salı 12:47
312 Okunma
İran'dan kara tatbikatı
TAHRAN -  Devlet televizyonu, Kara Kuvvetlerinin Horasan-ı Rezevi ve Güney Horasan eyaletlerinde bugün tatbikat başlatığını duyurdu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahmet Rıza Purdestan, ordunun hazırlık gücünü artırmayı amaçlayan tatbikatta hava unsurlarının da görev alacağını belirtti.
Düşmanların hareketlerini yakından takip ettiklerini, her türlü tehdide karşı hazır olunduğunu kaydeden Purdestan, ordunun günün şartlarına uygun olarak her türlü gelişmiş teçhizatla donanımlı olduğunu ifade etti.
Tuğgeneral Purdestan, tatbikatın üç gün süreceğini bildirdi.
Bu arada İran ve Umman'ın yıl sonuna doğru İran karasularındaki Bender Abbas'ta arama-kurtarma tatbikatı yapacakları belirtildi.
Tatbikatın iki ülke ordusu arasında diğer alanlarda da işbirliğini öngören anlaşma uyarınca yapılacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 04:47
Anahtar Kelimeler:
Kara Tatbikatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ