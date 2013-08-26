İran’dan ABD'ye uyarı

TAHRAN



İran Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, Beyaz Saray'ı Suriye konusunda uyardı.



Cezayiri, ABD’nin Suriye konusundaki açıklamalarına ilişkin, “ABD Suriye’nin kırmızı çizgilerini çok iyi biliyor. Suriye’nin kırmızı çizgilerini aşan her girişim Beyaz Saray için şiddetli sonuçlar doğuracaktır” dedi.



Batılı bazı yetkililerin Suriye’ye müdahale ihtimaline yönelik açıklamalarına tepki gösteren Cezayiri, “Suriye’de savaşan teröristler ABD ürünüdür. Ancak düşman siperlerinin genişliğine karşın, Suriye halkı ve hükümeti bu geniş çaplı saldırılar karşısında büyük başarılar elde etmiştir” diye konuştu.



Batı medyasını propaganda yapmakla suçlayan Cezayiri, “Batı medyasının propagandaları artırmasın nedeni, Suriye hükümetinin teröristler karşısındaki üstünlüğüdür” ifadesini kullandı.



“Siyonistler ve ABD ile işbirliği yapan tüm ülkeler şu anda birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır” diyen Cezayiri, “Suriye halkı ülkedeki ateşi körükleyenlerden intikam alacaktır. ABD Suriye’nin kırmızı çizgilerini çok iyi biliyor. Suriye’nin kırmızı çizgilerini aşan her girişim, Beyaz Saray için şiddetli sonuçlar doğuracaktır” dedi.





AA