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İran’dan ABD'ye uyarı

İran Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Cezayiri, "Suriye’nin kırmızı çizgilerini aşan her girişim Beyaz Saray için şiddetli sonuçlar doğuracaktır" dedi.

İran’dan ABD'ye uyarı

İran Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Cezayiri, "Suriye’nin kırmızı çizgilerini aşan her girişim Beyaz Saray için şiddetli sonuçlar doğuracaktır" dedi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:17
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İran’dan ABD'ye uyarı
TAHRAN

İran Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, Beyaz Saray'ı Suriye konusunda uyardı.

Cezayiri, ABD’nin Suriye konusundaki açıklamalarına ilişkin, “ABD Suriye’nin kırmızı çizgilerini çok iyi biliyor. Suriye’nin kırmızı çizgilerini aşan her girişim Beyaz Saray için şiddetli sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Batılı bazı yetkililerin Suriye’ye müdahale ihtimaline yönelik açıklamalarına tepki gösteren Cezayiri, “Suriye’de savaşan teröristler ABD ürünüdür. Ancak düşman siperlerinin genişliğine karşın, Suriye halkı ve hükümeti bu geniş çaplı saldırılar karşısında büyük başarılar elde etmiştir” diye konuştu.

Batı medyasını propaganda yapmakla suçlayan Cezayiri, “Batı medyasının propagandaları artırmasın nedeni, Suriye hükümetinin teröristler karşısındaki üstünlüğüdür” ifadesini kullandı.

“Siyonistler ve ABD ile işbirliği yapan tüm ülkeler şu anda birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır” diyen Cezayiri, “Suriye halkı ülkedeki ateşi körükleyenlerden intikam alacaktır. ABD Suriye’nin kırmızı çizgilerini çok iyi biliyor. Suriye’nin kırmızı çizgilerini aşan her girişim, Beyaz Saray için şiddetli sonuçlar doğuracaktır” dedi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:18
Anahtar Kelimeler:
İran’dan ABDye Uyarı
Yorumlar
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müneccim kemal 2013-08-26 16:14:49

bu kafa tutmanın sonu otadoğuda çıkacak ve bütün dünyaya yayılacak bir savaşın işareti ortaya çıkmıştır.

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