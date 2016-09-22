Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İran'da 'kadınlara bisiklet yasağına' tepki

İran dini lideri Hamaney'in halka açık yerlerde bisiklete binilmesini yasaklayan fetvaya yönelik ülkedeki kadınlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İran'da 'kadınlara bisiklet yasağına' tepki

İran dini lideri Hamaney'in halka açık yerlerde bisiklete binilmesini yasaklayan fetvaya yönelik ülkedeki kadınlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

22 Eylül 2016 Perşembe 11:45
651 Okunma
İran'da 'kadınlara bisiklet yasağına' tepki

 İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kadınların halka açık yerlerde bisiklete binmesini yasaklayan fetva yayınlamasının ardından İranlı kadınlar fetvaya tepki olarak sosyal medyada bisiklete binerken çektikleri fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Ülkedeki kadınların halka açık yerlerde bisiklet kullanmasının yasaklanması tepkiyle karşılandı.

İranlı kadınlar Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerde Hamaney'in bisiklete binmenin kadınların iffetine tehdit oluşturduğuna yönelik fetvayı protesto ederken ülkedeki kadınları da protesto kampanyasına destek vermeye çağırıyor.

Dini liderin ofisine ait internet sitesinden (leader.ir) pazartesi günü yayınlanan fetvada, "Kadınların halka açık ve namahremin göreceği yerlerde bisiklete binmesi haramdır." ifadeleri kullanılmıştı.

İran'ın en üst otoritesi kabul edilen dini liderin fetvaları fiili olarak kanun hükmünü taşıyor.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2016 11:46
Anahtar Kelimeler:
İran Dini Lideri Ayetullah Ali HamaneyİranBisikletİranlı Kadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ