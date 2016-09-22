İran'da 'kadınlara bisiklet yasağına' tepki

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kadınların halka açık yerlerde bisiklete binmesini yasaklayan fetva yayınlamasının ardından İranlı kadınlar fetvaya tepki olarak sosyal medyada bisiklete binerken çektikleri fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Ülkedeki kadınların halka açık yerlerde bisiklet kullanmasının yasaklanması tepkiyle karşılandı.

İranlı kadınlar Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerde Hamaney'in bisiklete binmenin kadınların iffetine tehdit oluşturduğuna yönelik fetvayı protesto ederken ülkedeki kadınları da protesto kampanyasına destek vermeye çağırıyor.

Dini liderin ofisine ait internet sitesinden (leader.ir) pazartesi günü yayınlanan fetvada, "Kadınların halka açık ve namahremin göreceği yerlerde bisiklete binmesi haramdır." ifadeleri kullanılmıştı.

İran'ın en üst otoritesi kabul edilen dini liderin fetvaları fiili olarak kanun hükmünü taşıyor.