İran'da 'idam yasasının hafifletilmesi'

İran'da 100 milletvekilinin "idam yasasının hafifletilmesini" öngören tasarıyı Meclis Başkanlığına sunduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Meclis Hukuk ve Yargı Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi, İran'ın sıkça eleştirilen katı idam yasasının hafifletilmesini öngören tasarının 100 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulduğunu duyurdu.

Haberde Nevruzi'nin, "Bu tasarı silahlı çeteler ve uyuşturucu kaçakçıları için geçerli olmayacak. İlk kez ya da az bir miktar uyuşturucuyla yakalanan kişileri kapsayacak." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BMİHYK) nisan ayındaki raporuna göre, İran'da geçen yıl büyük çoğunluğu "uyuşturucuyla ilgili suçlardan" olmak üzere 966 kişi idam edildi.