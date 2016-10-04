Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İran'da 'idam yasasının hafifletilmesi'

İranlı 100 milletvekili, ülkenin idam yasasının hafifletilmesini öngören tasarıyı Meclis Başkanlığına sundu.

İran'da 'idam yasasının hafifletilmesi'

İranlı 100 milletvekili, ülkenin idam yasasının hafifletilmesini öngören tasarıyı Meclis Başkanlığına sundu.

04 Ekim 2016 Salı 14:32
560 Okunma
İran'da 'idam yasasının hafifletilmesi'

 İran'da 100 milletvekilinin "idam yasasının hafifletilmesini" öngören tasarıyı Meclis Başkanlığına sunduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Meclis Hukuk ve Yargı Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi, İran'ın sıkça eleştirilen katı idam yasasının hafifletilmesini öngören tasarının 100 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulduğunu duyurdu.

Haberde Nevruzi'nin, "Bu tasarı silahlı çeteler ve uyuşturucu kaçakçıları için geçerli olmayacak. İlk kez ya da az bir miktar uyuşturucuyla yakalanan kişileri kapsayacak." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BMİHYK) nisan ayındaki raporuna göre, İran'da geçen yıl büyük çoğunluğu "uyuşturucuyla ilgili suçlardan" olmak üzere 966 kişi idam edildi.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2016 14:33
Anahtar Kelimeler:
İranIdam Yasasının HafifletilmesiniMeclis Hukuk Ve Yargı KomisyonuBMİHYKBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ