İran'da deprem: 12 yaralı

TAHRAN - İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel saatle 14.36'da İlam eyaletinde Richter ölçeğine göre 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Merkez üssü Abadanan ilçesi olan ve Dehleran ile Mehran kentlerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sarsıntının en çok hissedildiği bu kentlerdeki bazı evlerin tamamen yıkıldığı, bazılarının da kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

Abadanan kentinde telefonların kesildiği ve evlerinden ayrılan vatandaşların sokaklardaki bekleyişinin sürdüğü ifade edildi.

Kentte kriz masası oluşturulduğu, ilk yardım ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalara başladığı bildirildi.