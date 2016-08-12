İran'da 4 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan bir kişi, Merkezi eyaletine bağlı Kazerun ilçesinde halka açık alanda idam edildi.

Hrana, cinayetten suçlu bulunan iki kişinin de Kereç kentindeki Reca-i Şehr Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kirmanşah eyaletinin Revanser ilçesi başyargıcı Selim Kanberi'ye suikast düzenlemekten suçlu bulunan bir kişi de dün Revanser'de halka açık bir şekilde asılarak idam edildi.

Revanser'in eski başyargıcı Kanberi, Şubat 2015'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Af Örgütü raporlarına göre İran'da geçen yıl büyük bölümü uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanan 977 kişi idam edildi.