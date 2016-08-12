Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İran'da 4 kişi idam edildi

İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 4 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'da 4 kişi idam edildi

İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 4 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

12 Ağustos 2016 Cuma 12:05
689 Okunma
İran'da 4 kişi idam edildi

 İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan bir kişi, Merkezi eyaletine bağlı Kazerun ilçesinde halka açık alanda idam edildi.

Hrana, cinayetten suçlu bulunan iki kişinin de Kereç kentindeki Reca-i Şehr Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kirmanşah eyaletinin Revanser ilçesi başyargıcı Selim Kanberi'ye suikast düzenlemekten suçlu bulunan bir kişi de dün Revanser'de halka açık bir şekilde asılarak idam edildi.

Revanser'in eski başyargıcı Kanberi, Şubat 2015'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Af Örgütü raporlarına göre İran'da geçen yıl büyük bölümü uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanan 977 kişi idam edildi.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 12:07
Anahtar Kelimeler:
İranHranaReca-i Şehr CezaeviIdamFars Haber AjansıRevanserSelim KanberiUluslararası Af Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ