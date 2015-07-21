'İran'a yaptırımlar geri getirilmeyecek'

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırımlarının geri getirilmeyeceğini söyledi.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, ülkesi ile 5+1 ülkeleri ile geçen hafta varılan anlaşmaya ilişkin mecliste yapılan açık oturumunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.



Zarif, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yaptırımların geri getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine, "Yaptırımlar geri getirilmeyecek. Elbette biz 30 gün içinde anlaşmadan geri dönebiliriz" dedi.



Sadece 5+1 ülkeleri için değil kendi seçenekleri arasında da anlaşma öncesi konuma geri dönme seçeneğinin bulunduğunu söyleyen Zarif, anlaşma süresinin de en fazla 10 yıl olduğunu dile getirerek, "On yıl sonunda BMGK'nın İran'ın nükleer programı hakkındaki gözetimi sona erecek" diye konuştu.



Laricani, anlaşma metninde BMGK'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini onaylaması halinde yaptırımların "askıya alınacağı" maddesini Zarif'e hatırlatarak, bunun ne anlama geldiğini sorunca Zarif, bunun tercüme hatası olduğunu belirtti.



Zarif, "Anlaşma metninin hiç bir yerinde "askıya alma ifadesi bulunmuyor, yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor ve dün de yaptırımlar kaldırıldı" ifadelerini kullandı.



İran anayasasına göre, meclis, hükümetin yaptığı herhangi bir uluslararası anlaşmayı reddetme yetkisine sahip bulunuyor.



İran ile BMGK'nın 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1 ülkeleri) arasındaki müzakerelerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da 14 Temmuz'da anlaşmaya varılmıştı.



BMGK da dün İran ile 5+1 ülkeleri arasında Viyana'da varılan nihai anlaşmayı onaylayan ve İran'a yönelik BM yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılmasını düzenleyen karar tasarısını oy birliği ile kabul etmişti.

