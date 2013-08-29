Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İran ve Rusya'dan Suriye konusunda görüş birliği

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye’ye olası bir askeri müdahalenin engellenmesi için çaba gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

İran ve Rusya'dan Suriye konusunda görüş birliği

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye’ye olası bir askeri müdahalenin engellenmesi için çaba gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

29 Ağustos 2013 Perşembe 11:26
608 Okunma
İran ve Rusya'dan Suriye konusunda görüş birliği

TAHRAN

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. 

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde, Suriye’ye olası bir askeri müdahalenin engellenmesi için çaba gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ruhani ve Putin, başka bir ülkeye karşı hukuka aykırı ve meşru olmayan bir askeri müdahalenin uluslararası anlaşmaların ihlali anlamına geldiğinin altını çizdi.

İran ile Rusya’nın bölgeyi ilgilendiren birçok önemli konuda ortak bakış açısına sahip olduğuna işaret eden Ruhani, “Rusya’nın Suriye meselesi hakkındaki takdire şayan güçlü ve ilkeli duruşu, bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Ruhani, Suriye’de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili önyargıyla karar vermenin tehlikeli olduğunu belirterek, “Kimyasal silah kullanımı nerede ve kim tarafından olursa olsun İran İslam Cumhuriyeti’nce kınanmaya mahkumdur. Ancak konu açıklığa kavuşmadan önyargıyla erken karar verilmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

Suriye’ye olası bir askeri müdahaleyi endişe verici olarak nitelendiren Ruhani, “Suriye hassas ve hayati bir dönemde iken bu ülkeye dışarıdan yapılacak her türlü askeri müdahale Ortadoğu'nun tümünde istikrarsızlığın hakim olmasına neden olacaktır. Suriye’ye askeri müdahale barış yanlısı ülkelerin bugüne kadarki çabalarını tehlikeye atacaktır” diye konuştu.

Putin: "Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına inanmıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin kitle imha silahlarının kullanımını kesin bir dille kınadığını yineleyerek, “Ancak maalesef uluslararası kamuoyunun dikkatini Suriye’deki kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığı konusuna çekmek için yaptığımız tüm çalışmalar görmezden geliniyor” ifadesini kullandı.

Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair elde hiçbir delilin olmadığına vurgu yapan Putin, Rusya’nın Suriye güvenlik güçlerinin kimyasal silah kullandığına inanmadığını belirtti. Putin ayrıca ABD ve Batı ülkelerinin, iddialarını kanıtlamak için Suriye devletinin kimyasal silah kullandığına dair deliller sunması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in yoğun Suriye diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye’ye askeri müdahale tartışmalarının gündeme gelmesinin ardından farklı ülkelerden 10 mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaparak, İran’ın konu hakkındaki tutumunu iletti.

Zarif, Ürdün, Kuveyt, İtalya, İsviçre, Belçika, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede, Suriye’de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı ve kim tarafından kullanıldığına BM denetçilerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilmesi gerektiğini belirtti.

İran’ın kimyasal silah saldırılarına en fazla kurban veren ülkelerden biri olduğunu ve bu nedenle her türlü kitle imha silahlarının kullanımını kınadığını ifade eden Zarif, BM denetçilerinden kimyasal saldırının failleri hakkında hiçbir önyargı taşımadan kapsamlı araştırma başlatmalarını istedi.

Mevkidaşlarına Suriye’ye askeri müdahale tartışmaları hakkında İran’ın görüşünü ileten Zarif, “Dünyanın bir savaşa daha tahammülü yok. 21’inci yüzyıl dünyasında kaba kuvvet ve tehdit kabul edilemez. Askeri müdahale krizi sonlandırmaktan çok, daha geniş bir bölgeye yayacaktır” diye konuştu.

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney de önceki gün Suriye’ye olası bir müdahalenin faciayla sonuçlanacağı uyarısında bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 11:26
Anahtar Kelimeler:
İran Ve Rusyadan Suriye Konusunda Görüş Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ