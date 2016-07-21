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İran ve Irak sınırındaki gerginlik

İran Sınır Muhafızı Komutanı Albay Abbasi, İran ve Irak sınırında meydana gelen güvenlik boşluğundan istifa eden teröristlerin topraklarına sızmaları halinde sert karşılık vereceklerini belirtti.

İran ve Irak sınırındaki gerginlik

İran Sınır Muhafızı Komutanı Albay Abbasi, İran ve Irak sınırında meydana gelen güvenlik boşluğundan istifa eden teröristlerin topraklarına sızmaları halinde sert karşılık vereceklerini belirtti.

21 Temmuz 2016 Perşembe 16:47
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İran ve Irak sınırındaki gerginlik

ERBİL

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Sınır Muhafızı Komutanı Albay Muhammed Abbasi, İran ve Irak sınırında meydana gelen güvenlik boşluğundan istifa eden teröristlerin topraklarına sızmaları halinde sert karşılık vereceklerini belirtti.

Abbasi ve beraberindeki askeri heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde, sınır güvenliği konusunu görüşmek üzere Irak 1'inci Bölge Sınır Muhafızı Komutanı Albay Şerko Abdullah ile bir araya geldi.

Abbasi ve Abdullah basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, her yıl düzenli olarak iki ülke arasında yenilenen sınır güvenliği protokolünü imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Abbasi, "İran İslam Cumhuriyeti sınırlarını koruyabilecek güçtedir. Bazı güçlerin desteğiyle terörist grupların sınırda meydana gelen güvenlik boşluğundan istifade ederek, İran'ın iç kesimlerine girme teşebbüsünde bulunmaları halinde gereken cezayı veririz." dedi.

İran'a karşı eylemlerin artması halinde sınır üzerindeki güvenlik önlemlerini artıracaklarını vurgulayan Abbasi, "Güvenliğimizi tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadele etmek için gerekirse sınırın sıfır kilometresine kadar inip, karşılık veririz." diye konuştu.

Irak 1'inci Bölge Sınır Muhafızı Komutanı Albay Abdullah ise toplantıda, iki ülke sınırında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığı konusunu da masaya yatırdıklarını ifade etti.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) Peşmergeleri, geçen ay IKBY sınırlarını kullanarak İran'ın Batı Azerbaycan ve Kürdistan Eyaleti'nin çeşitli bölgelerinde silahlı eylemlerde bulunmuştu. Söz konusu silahlı eylemlerin artmasından sonra Tahran yönetimi Erbil'i karşı saldırıyla tehdit etmişti.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2016 16:47
Anahtar Kelimeler:
İranIrakönce Vatan
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