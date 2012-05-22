İran, UAEK'la anlaştı

VİYANA - İran'a yaptığı iki günlük çalışma ziyaretinin ardından basına açıklama yapan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın "tartışmalı" nükleer programının araştırılması konusunda Tahran yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını bildirdi.



Amano, UAEK ile İran arasında konuya ilişkin anlaşmanın kısa sürede imzalanmasını beklediğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, Amano'nun Tahran'daki resmi görüşmelerin ardından İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir rapor hazırlayacağını ve 4 Haziran'da Viyana'da başlayacak yönetim kurulu olağan toplantısına sunmasının beklendiği belirttiler.

Bu arada UAEK Başkanı Amano'nun Tahran'a yaptığı son resmi ziyaretine ilişkin gözlemlerini, İran ile 5+1 ülkeleri (BM Güvenlik konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya) arasında 23 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılması planlanan görüşmelere de sunması bekleniyor.

ABD'den yaptırım

Öte yandan, ABD Senatosu nükleer programından vazgeçirmek için İran'a sert yaptırımlar öngören yasa teklifini kabul etti. Senato'da dün yapılan oylamayla kabul edilen teklif, İran Devrim Muhafızları'nı hedef alıyor.

Tasarıda ayrıca Amerikan şirketlerinin İran'la herhangi bir iş ilişkisini ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna bildirmesi öngörülüyor.

Teklif, İran'a, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve izleme aygıtları gibi halkı sindirmek için kullanılabilecek teknolojik malzeme tedarik eden kişi ve şirketlere vize verilmemesi ve mal varlıklarının dondurulmasını da içeriyor.

Teklifin, İran'la BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülke ve Almanya arasında yarın Bağdat'ta yapılacak müzakerelerden iki gün önce kabul edildiğine dikkati çekildi.

ABD Temsilciler Meclisi de benzer bir tasarıyı geçen Aralık'ta onaylamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, geçen yıl, İran Merkez Bankası'yla iş yapan şirket ve yabancı kuruluşlara karşı Amerikan yönetiminin harekete geçmesine izin veren düzenlemeleri onaylamıştı.