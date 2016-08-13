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İran Türkiye'ye tur satışı yasağını kaldırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından seyahat acentelerine getirilen Türkiye'ye tur satışı yasağının kaldırıldığını açıkladı.

İran Türkiye'ye tur satışı yasağını kaldırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından seyahat acentelerine getirilen Türkiye'ye tur satışı yasağının kaldırıldığını açıkladı.

13 Ağustos 2016 Cumartesi 16:54
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İran Türkiye'ye tur satışı yasağını kaldırdı
TAHRAN 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından seyahat acentelerine getirilen Türkiye'ye tur satışı yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamasında, "Ülkemizin seyahat acenteleri Türkiye'deki ortaklarıyla iş birliği halinde bu ülkeye turistik turlar düzenleyebilir." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in dünkü Türkiye ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayan Kasımi, bölge ve uluslararası konuların ele alındığı ziyaretin son derece faydalı geçtiğini, bazı konularda iş birliği kararları alındığını belirtti.

Tahran yönetimi, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası vatandaşlarının can güvenliğini gerekçe göstererek Türkiye'ye tur satışlarını yasaklamıştı.


AA

Son Güncelleme: 13.08.2016 16:54
Anahtar Kelimeler:
TahranIran - Önce Vatan Gazetesi
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