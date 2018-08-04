Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu

İran, Suudi Arabistan ilişkileri için ofis açıyor

Tahran'ın Suudi Arabistan'daki diplomatik işlemlerini yürütecek ofisin yakın zamanda İsviçre'nin Riyad Büyükelçiliği'nde açılacağı bildirildi.

İran, Suudi Arabistan ilişkileri için ofis açıyor

Tahran'ın Suudi Arabistan'daki diplomatik işlemlerini yürütecek ofisin yakın zamanda İsviçre'nin Riyad Büyükelçiliği'nde açılacağı bildirildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:12
0 Okunma
İran, Suudi Arabistan ilişkileri için ofis açıyor

Tahran'ın Suudi Arabistan'daki çıkarlarını koruyacak ofisin yakın zamanda İsviçre'nin Riyad Büyükelçiliği'nde açılacağı bildirildi.

İran'da yayın yapan haber ajansı PANA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin Suudi Arabistan'la ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'la Ocak 2016'da diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan'ın Tahran'la ilişkileri düzeltmeye yanaşmadığını söyleyen Kasımi, "Bizimle Suudi Arabistan arasında ara buluculuk teklifi yapan ülkelere olumlu yaklaştık ancak Riyad yönetimi ara buluculuk fırsatından faydalanma niyetinde olmadı." dedi.

İran'ın Suudi Arabistan'daki diplomatik işlerinin İsviçre'nin Riyad Büyükelçiliği'nde açılacak ofis tarafından yürütüleceğini aktaran Kasımi, sekiz ay önce İsviçre ile varılan anlaşma doğrultusunda İran'ın çıkarlarını koruyacak ofisin yakın zamanda İsviçre Büyükelçiliğinde hizmete açılacağını belirtti.

Suudi Arabistan'daki İran vatandaşlarına konsolosluk hizmetinin İsviçre tarafından verilmesini öngören protokol geçen yıl ekimde İran ve İsviçreli yetkililer arasında imzalanmış ancak Riyad ve Tahran arasındaki sorunlar nedeniyle şu ana kadar faaliyete geçilememişti.

Suudi Arabistan yönetiminin, Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'i Ocak 2016'da idam etmesinin ardından Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu'nun göstericiler tarafından ateşe verilmesi üzerine Riyad, İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Bölgede birçok konuda birbirlerine zıt politikalar izleyen iki ülke bölgesel krizlerde sık sık karşıya geliyor. Suriye'de vekalet savaşları üzerinden çatışan İran ve Suudi Arabistan bölgesel krizler konusunda birbirlerini suçluyor. Mart 2015'te Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin yönetimi ele geçirmesini engellemek için bu ülkeye askeri operasyon başlatan Suudi Arabistan, İran'ı milisler yoluyla darbe yapmaya çalışmakla suçlarken Tahran da Riyad yönetimini Yemen'in iç işlerine karışmak ve sivilleri öldürmekle suçluyor.

Suudi Arabistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılmasını destekleyen az sayıda ülkelerden biri olarak da dikkati çekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TahranSuudi Arabistanİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistinli öğrenciler İsrail'in hedefinde eğitim mücadelesi veriyor
Filistinli öğrenciler İsrail'in hedefinde eğitim mücadelesi veriyor
Hamas ile İsrail arasında 5 yıllık anlaşma iddiası
Hamas ile İsrail arasında 5 yıllık anlaşma iddiası
'Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30’u İran’dan geçiyor'
'Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30’u İran’dan geçiyor'
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
Arakanlı mülteciler insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya
Arakanlı mülteciler insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya
Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında artık gelinlik ve biberon da var
Gazze'ye girişi yasak ürünler arasında artık gelinlik ve biberon da var
ABD'den Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin açılama
ABD'den Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin açılama
'Hamaney'den muhalif liderlere izin çıkmadı' iddiası
'Hamaney'den muhalif liderlere izin çıkmadı' iddiası
TSK'dan Münbiç'te 24'üncü devriye
TSK'dan Münbiç'te 24'üncü devriye

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ