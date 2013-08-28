İran: Saldırıyı teröristlerın yaptığı uyduyla kanıtlandı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Arakcı, “BM Genel Sekreteri’nin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Jeffrey Feltman’a, İran’ın Suriye’ye olası bir askeri müdahale konusundaki tutumunu açık bir dille ilettik” dedi.

Arakcı, “Suriye’deki kimyasal saldırının teröristlerce gerçekleştirildiği Rusya’nın uydu görüntüleriyle kanıtlanmıştır. Bazı ülkeler Suriye rejiminin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek ülkeye dış müdahale ortamını yaratmaya çalışıyor” dedi.

Arakcı, “Saldırının zamanlaması oldukça manidardır. Aklı başında hiç kimse BM denetçileri ülkedeyken böyle bir saldırı gerçekleştirmez. Saldırı teröristlerin kontrolündeki bölgelerden gerçekleştirmiştir. Yakalanan teröristlerle birlikte çok sayıda kimyasal silah ele geçirilmiştir. Maalesef kimyasal kutuları üzerinde dış ülkelerin isimleri yazılıdır.” dedi.



