İran, nükleer enerji elde etme hakkının tanınmasını istedi

TAHRAN - Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, bir konferansta yaptığı konuşmada, nükleer enerji ve müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

İran ve "5 1" ülkelerinin yakında Moskova'da nükleer konuda müzakerelere devam edeceğini hatırlatan Velayeti, "5 1 ülkeleri, Moskova'daki müzakerelerin olumlu ve yapıcı geçmesini istiyorsa, NPT hükümleri uyarınca İran'ın barışçıl amaçlı nükleer enerji elde etme hakkını resmen tanımalı" ifadesini kullandı.

Müzakerelerde ilgisiz konulardan ve ayrıntıdan kaçınılmasını isteyen Velayeti, İran'ın nükleer enerji elde etme hakkının kabul edilmesiyle müzakerelerden istenen sonucun alınabileceğini kaydetti.

İran'ın nükleer enerji ve müzakerelerle ilgili tutumunun açık ve net olduğunu belirten Velayeti, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) hükümlerini ihlal etmeyeceği gibi, nükleer enerji elde etme hakkından da vazgeçmeyecek" diye konuştu.

İran, nükleer silahlara ve teknolojiye sahip ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya;dan oluşan "5 1" ülkeleriyle İstanbul ve Bağdat'ta müzakerelerde bulunmuştu.