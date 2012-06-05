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İran, nükleer enerji elde etme hakkının tanınmasını istedi

İran, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya'nın oluşturduğu "5 1" ülkelerinden barışçıl nükleer enerji elde etme hakkının resmen tanınmasını istedi

İran, nükleer enerji elde etme hakkının tanınmasını istedi

İran, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya'nın oluşturduğu "5 1" ülkelerinden barışçıl nükleer enerji elde etme hakkının resmen tanınmasını istedi

05 Haziran 2012 Salı 14:48
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İran, nükleer enerji elde etme hakkının tanınmasını istedi

TAHRAN - Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, bir konferansta yaptığı konuşmada, nükleer enerji ve müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

İran ve "5 1" ülkelerinin yakında Moskova'da nükleer konuda müzakerelere devam edeceğini hatırlatan Velayeti, "5 1 ülkeleri, Moskova'daki müzakerelerin olumlu ve yapıcı geçmesini istiyorsa, NPT hükümleri uyarınca İran'ın barışçıl amaçlı nükleer enerji elde etme hakkını resmen tanımalı" ifadesini kullandı.

Müzakerelerde ilgisiz konulardan ve ayrıntıdan kaçınılmasını isteyen Velayeti, İran'ın nükleer enerji elde etme hakkının kabul edilmesiyle müzakerelerden istenen sonucun alınabileceğini kaydetti.

İran'ın nükleer enerji ve müzakerelerle ilgili tutumunun açık ve net olduğunu belirten Velayeti, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) hükümlerini ihlal etmeyeceği gibi, nükleer enerji elde etme hakkından da vazgeçmeyecek" diye konuştu.

İran, nükleer silahlara ve teknolojiye sahip ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya;dan oluşan "5 1" ülkeleriyle İstanbul ve Bağdat'ta müzakerelerde bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:48
Anahtar Kelimeler:
Nükleer
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