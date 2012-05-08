İran, NPT'ye bağlı kalacağını bildirdi

TAHRAN - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, haftalık olağan basın toplantısında, İran'ın nükleer enerji faaliyetleri, ''5+1'' ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.



UAEK ile 13-14 Mayıs'ta Viyana'da müzakere yapılacağını hatırlatan Mihmanperest, bu kurumla işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

Müzakerelerde işbirliği çerçevesinin belirlenmesinin ele alınacağını kaydeden Mihmanperest, Viyana'daki müzakerelerin 23 Mayıs'ta Bağdat'ta ''5+1'' ülkeleriyle yapılacak görüşmelere dolayı da olsa etkisinin olacağını ifade etti.

Mihmanperest, barışçıl nükleer enerji elde etmenin her ülke için hak olduğuna, bunun NPT ve UAEK tarafından kayıt altına alındığına dikkati çekti.

İran'ın nükleer enerji elde etme hakkından vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Mihmanperest, ''NPT'ye olan taahhütlerimize bağlı kalacağız, aynı zamanda bu anlaşmadan doğan tüm haklarımızdan da yararlanacağız'' dedi.