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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 10:55
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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

TAHRAN - İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinebombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre İran Meclisine 4 kişi silahlı saldırıda bulundu. Meclis binasına giren saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Öte yandan bir saldırı da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde gerçekleşti. İran devlet medyasına göre saldırının intihar eylemi olduğu iddia edildi. 

Meclise düzenlenen saldırıda en az 8, Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırıda ise en az 2 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında güvenlik görevlilerinin de olduğu ifade ediliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Iran MeclisiSaldırıönce Vatan Gazetes
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