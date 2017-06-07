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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 7 ölü

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırı düzenlendi.

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 7 ölü

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırı düzenlendi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:58
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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 7 ölü

TAHRAN - İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinebombalı saldırı düzenlendi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in parlamento muhabirlerine dayandırarak verdiği bilgilere göre meclis içerisinde devam eden çatışmalarda şu ana kadar 7 kişinin öldüğü, 4 kişinin de rehin tutulduğu belirtildi.

Saldırganların mecliste konuşlandığı odanın penceresinden ellerindeki bir rehineyi gösterdiği fotoğrafı paylaşan Tasnim, verdiği bilgilerin güvenlik güçleri tarafından teyit edilmediğini aktardı.

İran, devlet medyasında yer alan haberlere göre, bu sabah İran Meclisine 4 kişi silahlı saldırıda bulundu. Meclis binasına giren saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Humeyni'nin türbesi önünde intihar eylemi 

Öte yandan bir saldırı da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde gerçekleşti. İran devlet medyasına göre saldırının intihar eylemi olduğu iddia edildi. 

Meclise düzenlenen saldırıda en az 8, Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırıda ise en az 2 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında güvenlik görevlilerinin de olduğu ifade ediliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Humeyni TürbesiÖnce Vatan Gazetesi
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