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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 7 ölü, 35 yaralı

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırılarda 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 7 ölü, 35 yaralı

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırılarda 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 14:15
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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 7 ölü, 35 yaralı

TAHRAN

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırı düzenlendi.

İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Abbas Zarinejad, bu sabah İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine otomatik silahlı kişiler ve intihar eylemcileriyle düzenlenen saldırılarda yaralanan 35 kişinin Tahran'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındığını söyledi.

Zarinejad, saldırılarda hayatını kaybedenlerle ilgili net bilginin henüz ellerinde olmadığını aktardı. 

Mecliste çatışma sürüyor 

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, meclisteki çatışmalar devam ederken, Humeyni'nin türbesindeki tüm saldırganlar etkisiz hale getirildi ve durum kontrol altına alındı.

Teyit edilmeyen bilgilere göre meclise düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise saldırganlarca rehin tutulduğu belirtiliyor. 

Yerel kaynaklar, meclisteki çatışmalar sırasında güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılan bir intihar eylemcisinin kendisini havaya uçurduğunu kaydetti.

Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırıda ise ilk belirlemelere göre, saldırganlar dışında bir kişi hayatını kaybetti, en az 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Öte yandan, DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "Tahran'ın merkezindeki Meclis ve Humeyni Türbesi saldırısını İslam devleti savaşçıları yaptı." ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Iran MeclisiHumeyni TürbesiSaldırı
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