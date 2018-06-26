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İran meclisi ekonomi için olağanüstü toplandı

İran Meclis Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu, ülkedeki ekonomik sorunları ele almak üzere olağanüstü toplandı.

İran meclisi ekonomi için olağanüstü toplandı

İran Meclis Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu, ülkedeki ekonomik sorunları ele almak üzere olağanüstü toplandı.

26 Haziran 2018 Salı 15:20
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İran meclisi ekonomi için olağanüstü toplandı

İran devlet televizyonuna konuşan Meclis Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, komisyonun ekonomik sorunları masaya yatırmak üzere olağanüstü toplandığını açıkladı.

Felahetpişe, "Ekonomide son günlerde yaşanan sorunlar komisyonun olağanüstü toplantısında ele alınacak." dedi.

Ekonomik meselelerin ulusal güvenliği ilgilendirdiğine dikkati çeken Felahetpişe, toplantıda ekonomi alanındaki yetkililerin hazır bulunacağını dile getirdi.

Felahetpişe açıklamasında ayrıca ülkeye yıllık yaklaşık 63 milyar dolarlık yabancı yatırımın çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konunun Dışişleri Bakanlığının görev listesinde yer aldığını kaydetti.

AA

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İran
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