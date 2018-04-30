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İran Lideri Hamaney'den ABD'ye suçlama

İran lideri Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü ve bölgede çatışma çıkarmak istediğini öne sürdü.

İran Lideri Hamaney'den ABD'ye suçlama

İran lideri Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü ve bölgede çatışma çıkarmak istediğini öne sürdü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:59
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İran Lideri Hamaney'den ABD'ye suçlama

İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü söyledi.

Başkent Tahran'da 1 Mayıs İşçi Günü münasebetiyle konuşan Hamaney, ABD'yi İran'a karşı ekonomik savaş yürütmek ve bölge ülkelerini İran aleyhine tahrik etmekle suçladı.

İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarıyla ön plana çıkan ABD Hazine Bakanlığını hedef alan Hamaney, "Bugün bizim aleyhimize çalışan savaş karargâhı ABD'nin Hazine Bakanlığıdır. Düşmanlarımızın İran'la mücadele yollarından biri ekonomi, diğeri de anlayışı kıt bazı bölge ülkelerini aleyhimize tahrik etmeleridir." dedi.

ABD'nin Müslümanları birbirleriyle savaştırmak istediğini öne süren Hamaney, Washington yönetiminin bölgede ihtilaf ve çatışma çıkarmak için İran'a karşı Suudi Arabistan'ı kışkırttığını söyledi.

İran'ın bölgedeki askeri varlığına yönelik ABD'nin eleştirilerine de değinen Hamaney, İran'ın bu bölgede yer aldığını, ABD'nin buradan çekilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranİran Lideri HamaneyABD
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