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İran Irak'ın 'savaş tazminatını' ödemesini istedi

İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Irak'ın İran'a "savaş tazminatı" borcunu ödemesi gerektiğini belirterek, buna gücünün yettiğini ileri sürdü.

İran Irak'ın 'savaş tazminatını' ödemesini istedi

İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Irak'ın İran'a "savaş tazminatı" borcunu ödemesi gerektiğini belirterek, buna gücünün yettiğini ileri sürdü.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:07
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İran Irak'ın 'savaş tazminatını' ödemesini istedi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya açıklamalarda bulunan Felahetpişe, Irak'ın İran'a "savaş tazminatı" ödemesi gerektiği yönündeki iddiayı bir kere daha gündeme taşıdı.

"Savaş tazminatı"nın iki ülke arasındaki ilişkilerde "gözardı edilemeyeceğine" dikkati çeken Felahetpişe, Iraklı yetkililerin de bunu kesin olarak reddetmediklerini ifade etti.

Irak'ın İran'dan daha fazla petrol çıkardığını ve sattığını vurgulayan Felahetpişe, "Irak petrolden çok para kazanıyor, yani bize olan tazminat borcunu ödeme gücüne sahip. Hâlihazırda Kuveyt'e olan borcunu uluslararası bir yükümlülük olarak ödüyor." görüşünü paylaştı.

İranlı reformist milletvekili Mahmud Sadıki de geçen hafta Irak'ın İran'a 1,1 trilyon dolar borcu olduğu iddiasını gündeme getirmiş ve "Irak, (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin) 598 sayılı karar gereği İran'a savaştaki zararların tazminatı olarak 1,1 trilyon dolar savaş tazminatı borçlu. Ancak İran hükümeti, Irak halkının içinde bulunduğu şartları düşünerek bunu ertelemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Savaş TazminatıİranIrakHaşmetullah Felahetpişe
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