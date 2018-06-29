"İran'ın sonu Sovyetler Birliği gibi olabilir"

İranlı siyasetçi ve akademisyen Elahe Kulayi, ülkede her gün daha da şiddetlenen ekonomik krize önlem alınmazsa İran'ın Sovyetler Birliği gibi parçalanabileceği uyarısında bulundu.

Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Kulayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sovyetler Birliği'nin tecrübelerinden ders çıkarmazsak onların gittiği yola doğru gidiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ekonomik krize ilişkin önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurgulayan Kulayi, mevcut krizlere önlem alınmazsa İran'ın Sovyetler Birliği gibi parçalanabileceği uyarısında bulunarak, "Vaktimiz dar." diye yazdı.

İranlı akademisyen Kulayi, İran'ın mevcut ekonomik durumunu Sovyetler Birliği'nin son dönemlerindeki durumuna benzeterek, "Lütfen Tahran Üniversitesinin yayımladığı 'Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ekonomik kökleri' adlı kitabı okuyun." mesajını paylaştı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan "Büyük Tahran Çarşısı"ndaki esnaf, birkaç gündür ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki yükselişi protesto etmek amacıyla kepenk kapatma eylemleri yapıyor. İran'da doların kısa sürede 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı aldı ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı.



Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, şu anda serbest piyasada 8 bin 100 tümen seviyelerinde işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması, İran ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan Tahran yönetimi, halkın bir kesimi tarafından, nükleer anlaşmadan sonra erişim sağladığı ülke dışında dondurulmuş on milyarlarca dolar mal varlığını ülke ekonomisini iyileştirmek yerine bölgedeki nüfuzunu artırmak için kontrolündeki silahlı grupları finanse ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elahe Kulayi, reformist kimliğiyle bilinen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde milletvekili olarak görev yaptı. Kulayi, Tahran Belediye Başkanlığı'na da adaylığını koymuş fakat seçilememişti.