İran'ın reformcu belediye başkanı istifa etti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran İl Şûra Meclisi Üyesi Ahmed Mescidcami, Belediye Başkanı Necefi'nin istifa dilekçesini il meclisine ilettiğini söyledi.

Mescidcami, konunun il meclisinde yapılacak toplantıda ele alınacağını kaydetti.

Necefi, geçen hafta "Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Tahran Belediyesi tarafından Milad Kulesi'nde düzenlenen ve 8-10 yaşlarındaki kız çocuklarının geleneksel danslar sergilediği programa katıldığı gerekçesiyle ülkedeki muhafazakârlar tarafından eleştirilmiş, başsavcılık da programla ilgili soruşturma açmıştı.

Muhammed Ali Necefi kimdir?

İran'da reformcu kimliğiyle tanınan Necefi, eski cumhurbaşkanları Mir Hüseyin Musevi ve Ali Ekber Haşimi Rafsanci dönemlerinde 9 yıl Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenmişti. Necefi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ilk döneminde yine Milli Eğitim Bakanı olarak önerilmiş, ancak meclisten güvenoyu alamamıştı.

Ruhani'nin danışmanlığının yanı sıra Ekonomi Koordinasyon Kurumu Başkanlığı da yapan Necefi, dönemin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nda da üst yönetici olarak görev yapmıştı.

Necefi, başkent Tahran'da Belediye Başkanlığı görevini geçen yıl yapılan seçim sonucunda muhafazakâr Muhammed Bakır Galibaf'tan devralmıştı.