Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118657
ALTIN
164.910
DOLAR
3.8745
STERLİN
5.3992
EURO
4.7908
Bir öğretmenin kocaman dünyası
Bir öğretmenin kocaman dünyası
Dört farklı yolla 'koruyucu aile' olmak mümkün
Dört farklı yolla 'koruyucu aile'...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Türkiye'de yeni bir kuş türü tespit edildi
Türkiye'de yeni bir kuş türü...
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

İran'ın reformcu belediye başkanı istifa etti

İran'da reformcu kimliğiyle öne çıkan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin istifa ettiği bildirildi.

İran'ın reformcu belediye başkanı istifa etti

İran'da reformcu kimliğiyle öne çıkan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin istifa ettiği bildirildi.

14 Mart 2018 Çarşamba 13:43
46 Okunma
İran'ın reformcu belediye başkanı istifa etti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran İl Şûra Meclisi Üyesi Ahmed Mescidcami, Belediye Başkanı Necefi'nin istifa dilekçesini il meclisine ilettiğini söyledi.

Mescidcami, konunun il meclisinde yapılacak toplantıda ele alınacağını kaydetti.

Necefi, geçen hafta "Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Tahran Belediyesi tarafından Milad Kulesi'nde düzenlenen ve 8-10 yaşlarındaki kız çocuklarının geleneksel danslar sergilediği programa katıldığı gerekçesiyle ülkedeki muhafazakârlar tarafından eleştirilmiş, başsavcılık da programla ilgili soruşturma açmıştı.

Muhammed Ali Necefi kimdir?

İran'da reformcu kimliğiyle tanınan Necefi, eski cumhurbaşkanları Mir Hüseyin Musevi ve Ali Ekber Haşimi Rafsanci dönemlerinde 9 yıl Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenmişti. Necefi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ilk döneminde yine Milli Eğitim Bakanı olarak önerilmiş, ancak meclisten güvenoyu alamamıştı.

Ruhani'nin danışmanlığının yanı sıra Ekonomi Koordinasyon Kurumu Başkanlığı da yapan Necefi, dönemin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nda da üst yönetici olarak görev yapmıştı.

Necefi, başkent Tahran'da Belediye Başkanlığı görevini geçen yıl yapılan seçim sonucunda muhafazakâr Muhammed Bakır Galibaf'tan devralmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ırnaİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ABD'nin Suriye'de üs kurma niyetini biliyorum"
"ABD'nin Suriye'de üs kurma niyetini biliyorum"
Angela Merkel yeniden başbakan seçildi
Angela Merkel yeniden başbakan seçildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3444 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3444 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de İranlı 5 milis öldürüldü
Suriye'de İranlı 5 milis öldürüldü
Filistin Başbakanının konvoyuna bombalı saldırı
Filistin Başbakanının konvoyuna bombalı saldırı
Doğu Guta'daki binlerce hastadan 25'i tahliye edildi
Doğu Guta'daki binlerce hastadan 25'i tahliye edildi
Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama
Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama
NATO terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde
NATO terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde
Denk Partisi Hollanda'nın en genç tabana sahip
Denk Partisi Hollanda'nın en genç tabana sahip

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ