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İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den yolsuzluk uyarısı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, yolsuzluk meselesinin İran'ı tehdit edecek noktaya ulaştığını söyledi.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den yolsuzluk uyarısı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, yolsuzluk meselesinin İran'ı tehdit edecek noktaya ulaştığını söyledi.

08 Temmuz 2018 Pazar 17:39
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İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den yolsuzluk uyarısı

Reformist kanadın lideri sayılan Hatemi, reformist gençlerle bir araya geldiği görüşmede ülkedeki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki yolsuzluk meselesinin İran ve devrimi tehdit edecek noktaya ulaştığını belirten Hatemi, "Kendi temel ilkelerimiz olarak topluma sunduğumuz yolsuzlukla mücadele ve adaleti sağlama konusunda zaafa düştük." dedi.

Kendisine ait internet sitesinde Hatemi, ülkeye yayılan yolsuzluklar konusunda reformist ya da muhafazakâr ayrımı yapmadığını ifade etti.

Gençlere ülkenin durumuyla ilgili ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini vurgulayan Hatemi, halkın reformlardan ümidini kesmesine neden olacak yaklaşımlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Muhammed Hatemi, "Reformistlerin önceliği İran'ı kurtarmak olmalıdır." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hatemiİran
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