Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99928
ALTIN
237.233
DOLAR
6.1400
STERLİN
8.0685
EURO
7.2328
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

'İran ile ticareti sürdürmek için özel mekanizma oluşturulacak'

İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma oluşturulacağını açıkladı.

'İran ile ticareti sürdürmek için özel mekanizma oluşturulacak'

İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma oluşturulacağını açıkladı.

25 Eylül 2018 Salı 09:05
11 Okunma
'İran ile ticareti sürdürmek için özel mekanizma oluşturulacak'

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında bir araya geldi. Mogherini, toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında bakanların kabul ettiği ortak bildiriyi okudu.

Katılımcıların İran nükleer anlaşmasını "tam ve etkili" bir şekilde uygulamaya devam etme konusunda kararlı olduğu belirtilen bildiride, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve tekrar yaptırım uygulama kararının ardından "pratik çözümler" bulunması konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Ayrıca katılımcıların İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirdiği konusunda mutabık kaldığı aktarılan bildiride, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının nükleer anlaşmanın temel parçası olduğu vurgulandı.

Ticareti kolaylaştırıcı özel ödeme kanalları

Bildiride, katılımcıların İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor
Papa'dan cinsel taciz skandalları yorumu
Papa'dan cinsel taciz skandalları yorumu
Kuruluşunun 49'uncu yılında İslam İşbirliği Teşkilatı
Kuruluşunun 49'uncu yılında İslam İşbirliği Teşkilatı
'Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uyguluyor'
'Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uyguluyor'
'Hedefimiz İngiltere-Türkiye ticaret hacmini büyütmek'
'Hedefimiz İngiltere-Türkiye ticaret hacmini büyütmek'
AB, dolara karşı avroyu güçlendirmeye hazırlanıyor
AB, dolara karşı avroyu güçlendirmeye hazırlanıyor
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camide hazırlıklar sürüyor
Erdoğan'ın açılışını yapacağı camide hazırlıklar sürüyor
Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü
Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü
Makedonya 30 Eylül'de tarihi referanduma gidiyor
Makedonya 30 Eylül'de tarihi referanduma gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ